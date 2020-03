Coronavirus : Erste Patienten im Kreis Mettmann aus Quarantäne entlassen

Gute Nachrichten vom Kreisgesundheitsamt: Die ersten drei Patienten können aus der Quarantäne entlassen werden. Trotzdem steigen die Zahlen der vom Coronavirus infizierten Menschen weiter.

Aber die Zahlen steigen trotzdem weiter: Im Kreis Mettmann gibt es aktuell 101 Erkrankte sowie 213 Verdachtsfälle. Das teilt das Kreisgesundheitsamt gerade mit. Im einzelnen: In Erkrath gibt es 14 Erkrankte, in Haan 10, in Heiligenhaus 4, in Hilden 5, in Mettmann, 3, in Langenfeld 17, in Monheim 9, in Ratingen 15, in Velbert 22 sowie in Wülfrath 2. Die Zahl der Verdachtsfälle wird nicht mehr für jede Stadt ausgegeben.