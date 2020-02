Einsatz in Krefeld : Damen-Duo in Fischeln als Einbrecher aktiv

Krefeld Drei gescheiterte Einbrüche verzeichnete die Polizei am Donnerstag im Stadtgebiet.

Zunächst hebelten zwei Einbrecherinnen Am Fischerhof in Fischeln zwischen 14.30 und 17.30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses auf. Als sie gerade einsteigen wollten, kam der Bewohner. In Dießem/Lehmheide wollten Unbekannte zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 4 Uhr die Terrassentür eines Hauses an der Heideckstraße aufhebeln.