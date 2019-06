Heiligenhaus : Jugendrat startet Kunstprojekt rund um das Thema „Natur“

Meike Unger, Ruth Ortlinghaus, Hilal, Zilan und Simon (v. l.) bringen den Wettbewerb gemeinsam an den Start. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus (sade) Ein Idee, die Zukunft haben könnte: Für einen Kunstwettbewerb suchen Jugendrat und Stadtmarketing-AK „Kultur und Gesellschaft“ kreative Werke von Heiligenhauser Schülern.

Im Rahmen des übergreifenden Themas „Natur im Blick – Was siehst du?“ sind der Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt: Malerei, Fotografie, Collagen oder Skulpturen – die Initiatoren sind gespannt auf die Kreativität der Teilnehmer. Einzige Vorgabe: „Das Werk muss transportabel sein“, sagt Jugendratsmitglied Simon (14).

Bis zum 2. September können die Kunstwerke im Bürgerbüro mit Namen, Alter und Kontaktdaten im Bürgerbüro abgeben werden. Mitmachen können Schüler von zehn bis 18 Jahren mit Wohnsitz in Heiligenhaus. Aus den beiden Altersklassen von der 5. bis 8. Klasse sowie der 9. bis 13. Klasse wird eine Jury aus Heiligenhauser Künstlern jeweils die drei besten Werke auswählen. Auf den beiden ersten Plätzen winken 150 Euro, auf den beiden zweiten Plätze 100 Euro und die dritten Gewinner erhalten 50 Euro. Eine Preisverleihung soll im Oktober im Club stattfinden, anschließend werden die Werke der Gewinner und andere auch hier zu sehen sein. woher kam die Idee? „Wir kamen beim Klettern darauf. Denn Heiligenhaus ist so schön ist, hat tolle Natur hat und das soll auch so bleiben“, sagt Zilan (18). Sie und Hilal (16) sind ehemalige Jugendratsmitglieder, begleiten ihre Nachfolger aber bei der Fortführung des Projektes, mit dem sich der Jugendrat nun aus der Neuformierungsphase zurück meldet.