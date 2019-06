baseball : Goose-Necks halten ein Spiel mit

Ratingen Der Baseball-Zweitligist unterliegt am Ende zweimal dem Spitzenreiter Paderborn.

„Das erste Spiel lief sehr gut, das Zweite nicht“, fasste Spielertrainer Malte Kuklan den Spieltag zusammen. Am New Hermanns‘ Field sahen die Zuschauer Gastgeber, die sich anschickten, den Tabellenführer zu ärgern. Besonders im Pitching hielten die Goose Necks lange dagegen und erschwerten die Runs für die Gäste. „Nicholas König hat super gepitcht. Sein starkes Spiel hat uns in der ersten Begegnung lange im Spiel gehalten“, lobte Kuklan seinen Pitcher nach Spielende. Nach dem 6:6- Ausgleich der Hausherren sah es zwischenzeitlich sogar nach Verlängerung aus – am Ende nutzten die Paderborner jedoch einen erfolgreichen Run zum 7:6 und sicherten sich damit den ersten Sieg des Tages. „Wir hatten viele Läufer auf den Bases, leider sind sie am Ende nicht mehr „nachhause“ gekommen“, erklärte der Spielertrainer nach dem Ende. Im Gegensatz zum Tabellenersten fehlt es den Gänsen dann aber noch an der nötigen Erfahrung, wie Kuklan findet: „Es war wie so oft in dieser Saison. Wir machen gute Spiele, in den entscheidenden Momenten nutzen wir aber unsere Chancen nicht.“