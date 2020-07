Analyse : Kampf gegen wilde Müllkippen

Heiligenhaus Es ist ein Dauerärgernis, gegen das kein Kraut gewachsen scheint. Wenn die Stadt nun Zeugen belohnt, die Fälle klären helfen, dann ist das ein Stück Notwehr gegen Uneinsichtigkeit.

In ganz seltenen Fällen gibt es in Sachen „wilde Müllkippen“ oder zugemüllte Container-Stellplätze tatsächlich etwas zu lachen. So ist im Rathaus zumindest ein Fall in Erinnerung, in dem am zurückgelassenen Müll noch die Postanschrift des Empfängers an zurückgelassenen Kartons klebte. Doch in aller Regel verläuft die Spurensuche im Sand, die Erfolgsquote ist überschaubar. Die Entsorgung dagegen funktioniert im Nachgang auf jeden Fall. Aber sie ist aufwändig und mühselig – ein Dauerärgernis.