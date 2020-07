Im September geht’s los : Neue Spielzeit: Abos nur für Konzerte

Ratingen Im September startet das Kulturprogramm wieder. Dabei ist manches anders: Aufführungen gibt es nur im Stadttheater, die Garderobe bleibt geschlossen und Pausen wird es voraussichtlich auch nicht geben.

Programm Hier schon mal ein paar Angebote aus der Kurzübersicht: An den vier Adventssonntagen wird es im Stadttheater wieder ein Weihnachtsmärchen mit dem Theater WIR heben. Für den Silvesterabend ist „Ekel Alfred“ geplant. Außerdem stehen die Nachholtermine aus der abgelaufenen Saison auf dem Programm wie die Comeian Harmonists am 3. November und das Märchenmusical „Der gestiefelte Kater“ auf 5. November. Am 3. Dezember können sich die Ratinger dann auf Jürgen Becker freuen, der mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ ins Stadttheater kommt.