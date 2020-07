Ohne Schuhe unterwegs : Barfuß durch den Hinkesforst

Lintorf Auch eine Idee: Kurz nach den Osterferien begann eine junge Lintorferin damit, das Wandern in heimischen Gefilden völlig neu zu erspüren. Nämlich ohne Schuhe und auf immer weiteren Wegen.

(mvk) Tag für Tag werden die Füße in mehr oder weniger klobige Schuhe gequetscht, seien es das Schuhwerk auf der Arbeit oder in der Schule oder die Pantoffel zu Hause. Die Lintorferin Janina gönnt ihren Füßen gerne hin und wieder Mal eine Pause und läuft ohne Schuhwerk, bis vor ein paar Wochen aber nur im Haus oder Garten.

„Es war eine völlig neue Erfahrung. Anfangs war es schon etwas komisch und für die Füße eine Herausforderung. Bei gefühlt jedem Schritt bohrte sich ein Steinchen, ein Dorn, ein Stück Zweig oder Ähnliches in die Füße. Auch der Weg zum Wald über die manchmal doch sehr aufgeheizten Steine des Bürgersteiges war erst ein wenig problematisch.

Aber vielleicht führen sie ja in diesem Sommer in Ratingen einen neuen Trend ein. Barfußgeeignete Wanderwege gibt es sicherlich reichlich in der Dumeklemmerstadt und Umgebung.