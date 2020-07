Hilden : Schon wieder wilder Sperrmüll am Kalstert

Immer wieder stellen Menschen Sperrmüll an den Glascontainer am Kalstert ab. Zuletzt am vergangenen Freitag. Die Stadt hat die Matratzen entsorgt. Foto: Hans-Jürgen Thöne

Hilden Die Stadt hat die Matratzen sofort abgeholt und entsorgt. Solche Fällen kommen immer wieder vor. Doch den Verursacher findet die Verwaltung in der Regel nicht. Ihn würden hohe Strafen erwarten.

Am Standort der Glas- und Kleidungscontainer am Kalstert Ecke Lievenstraße entsorgen immer wieder Unbekannte Müll. Zuletzt hat dort jemand vor wenigen Tagen ein paar ausgemusterte Matratzen hingeworfen. Anwohner Hans-Jürgen Thöne hat uns geschrieben und auch das Foto zur Verfügung gestellt. Parallel dazu hat er die Stadt informiert.

Sobald die Stadt informiert wird, rückt ein Entsorgungstrupp aus und entfernt die wilden Müllkippen. So auch nun wieder. Nachdem der Anwohner die Stadt am Freitagnachmittag informiert hatte, waren die Matratzen am Montagmorgen schon verschwunden. Einen Verursacher haben die Mitarbeiter nicht ermitteln können. Wie so oft in diesen Fällen.