Innenstadt-Gymnasium in Ratingen : Millionenprojekt nimmt Formen an

Millionenprojekt nimmt Formen an

Innenstadt-Gymnasium in Ratingen

Ratingen Die Stadt Ratingen nutzt die schulfreie Zeit, um die Baumaßnahmen am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium voran zu treiben. Der Rohbau eines dreigeschossigen Neubaus steht bereits.

„Bis jetzt liegen wir im Zeitplan“, so Carsten Saggau, Projektleiter des Architekturbüros SSP aus Bochum, das den Zuschlag für die Objektplanung bekam. Corona hat sich kaum auf den Baufortschritt ausgewirkt. „Wir rechnen mit einer Übergabe des Neubaus zum Schuljahresbeginn 2021/2022.“

Bis dahin liegt noch viel Arbeit vor den Bauherren. Die Schwierigkeit: Sowohl der Neubau als auch die Sanierung des alten Schulgebäudes erfolgen weitgehend im laufenden Schulbetrieb. Um Platz für die Baustelle zu schaffen, müssen immer wieder ganze Klassen umziehen. Einige der insgesamt 1100 Schüler waren schon vor den Ferien in der Elsa-Brandström-Schule untergebracht. Bis sie wieder zurückziehen können, müssen die Pavillons auf dem Schulgelände am Karl-Mücher-Weg saniert werden.

Von einer Containerlösung hat die Stadt Ratingen Abstand genommen: „Eine Neuanschaffung hätte Kosten von rund zwei Millionen Euro verursacht. Für die Sanierung haben wir jetzt 800.000 Euro veranschlagt“, so Ralf Kronenberger vom Gebäudemanagement der Stadt Ratingen. Insgesamt schlägt das Projekt Carl-Friedrich-von Weizsäcker-Schule mit 32 Millionen Euro zu Buche.

Auch im alten Schulgebäude stehen noch einige Arbeiten an. „Das Haus wird kernsaniert“, so Carsten Saggau. „Heizung, Elektroinstallationen und Sanitäranlagen werden erneuert.“ Ein Aufzug garantiert die Barrierefreiheit der Schule. Eine neue Technikzentrale im Keller des Gebäudes wird das Herzstück. Die komplette Stromversorgung muss neu organisiert werden. Das Konzept des Neubaus findet seinen Widerhall im alten Gebäude, indem Klassenräume anders angeordnet und damit größer gestaltet werden. „Lediglich die statisch notwendige Tragstruktur bleibt erhalten“, so Saggau.