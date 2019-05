Heiligenhaus : Handwerker haben Rathausplatz im Griff

HEILIGENHAUS Es gab rockige Musik, ein Frühlingsfest und viel Sehenswertes: Da konnte trotz wechselhaften Wetters keine Langeweile aufkommen.

Es war die Woche des Stadtmarketings. Mit geballter Kraft präsentierten die Arbeitskreise in den vergangenen Tagen ihre Spezialitäten. Den Auftakt machten am Maifeiertag die Aktiven des Arbeitskreises (AK) „Kultur und Gesellschaft“ mit einem Rudelsingen im Hefelmann-Park. Rund 500 Menschen gesellten sich im Hefelmann-Park bei „Heiligenhaus wie es singt und swingt“ zu Musiker Duo Lutz Strenger und Lothar Meunier und sangen einfach mit.

Eine gelungene Premiere, deren Wiederholung nach derzeitigem Stand durchaus möglich scheint. Wer nicht genug von handgemachter Livemusik bekommen konnte, der war am Samstag auch auf der Hauptstraße gut aufgehoben: Die Nacht der Livemusik („HeiligenRock“), organisiert vom Stadtmarketing-Arbeitskreis „Gastronomie“, lockte viele Feierwütige in die Innenstadt und feierte dabei sein zehnjähriges Bestehen. „Wir haben im Vorverkauf 800 Karten verkauft, das waren trotz schlechter Wettervorhersage nur minimal weniger als im Vorjahr“, sagte Stadtmarketing-Koordinator André Saar. Sieben Bands an sieben Örtlichkeiten waren es in diesem Jahr, sie hatten im Gepäck Coversongs aus verschiedensten Musikrichtungen der vergangenen Jahrzehnte. Es gab auch Freiluftkonzerte, von denen in diesem Jahr gleich zwei – aus diesem Grund war der Termin der Livemusik-Nacht eigens in den Mai verlegt worden.