Kreis Mettmann : Kreis-Forum schult Lehrer in „Deutsch als Zweitsprache“

KREIS METTMANN (RP) Fast an allen Schulen werden Schüler aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte unterrichtet. Die Grundlage für die erfolgreiche Förderung dieser Kinder ist nicht nur Kenntnis über Unterrichtsformen und -methoden, sondern auch der professionelle Umgang mit Vielfalt und Diskriminierung.

Um Schulen bei dieser anspruchsvollen Aufgabe zu unterstützen und zu beraten, bietet das Kreisintegrationszentrum Mettmann für Lehrkräfte aller Schulformen regelmäßig ein „Deutsch als Zweitsprache-Forum“ (DaZ-Forum) an. Das Fachforum dient Lehrkräften, die Kinder mit Zuwanderungsgeschichte fördern oder für die Förderung von zugewanderten Schülern verantwortlich sind, zum fachlichen Austausch. Das nächste DaZ-Forum, das am 27. Mai von 14 bis 17 Uhr im großen Sitzungssaal (Raum 1.601), Düsseldorfer Straße 26 in Mettmann stattfindet, widmet sich dem Thema Rechtsextremismus und Rassismusprävention. Das Kreisintegrationszentrum hat gemeinsam mit allen kreisangehörigen Städten Ziele und Maßnahmen für die Rassismus- und Rechtsextremismusprävention erarbeitet, die als Handlungskonzept für den Kreis dokumentiert worden sind. Es wurde mit umfassender Beteiligung der Bürger erarbeitet. Im Rahmen von Regionalkonferenzen und Experteninterviews wurden verschiedenste Problemlagen, Maßnahmen und Ideen diskutiert und dokumentiert. Im Forum soll das Handlungskonzept kurz vorgestellt werden, wobei der Bereich der Bildung zum Schwerpunkt der Veranstaltung werden wird. Im Austausch sollen Maßnahmen, Projekte und Unterrichtsideen vorgestellt, gesammelt und Schulen zur Verfügung gestellt werden. Die Teilnahme am Forum ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 20. Mai unter anmeldung.ki@kreis-mettmann.de oder unter der Telefonnummer 02104-99-2156 möglich.