Ratingen: Manege frei für  den „Zirkus Pfiffikus“

Seinen Ursprung hat der Zirkus Pfiffikus in einer Projektwoche des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums im Jahr 1996. Aus der Projektwoche wurde eine AG, die viele Jahre als Stadtteil-Projekt durch die Landesentwicklungsgesellschaft gefördert wurde. „Mit dem Auslauf der Fördermittel stand das Projekt auf der Kippe“, führt Mareike Hemmeke aus. „Petra Korfmacher und Nelie Pannen, die den Zirkus damals ins Leben riefen, haben dann dafür gesorgt, dass er ins Ganztagsprogramm aufgenommen wurde und so fortbestehen konnte.“

Zwei Mal pro Woche trifft sich die 15-köpfige Truppe in der Mittagspause der Ganztagsschule, um 45 Minuten lang die verschiedensten Zirkuskünste zu erlernen. „Wir haben dann immer Zeitdruck“, so Hemmeke. „Da ist es für alle Beteiligten eine große Herausforderung, ein auftrittsreifes Programm auf die Beine zu stellen. Aber die Schülerinnen und Schüler sind immer mit Spaß und Engagement dabei. Derzeit proben wir in den Bereichen Akrobatik, Zaubern, Diabolo-Jonglage und Clownerie.“

In der Regel sind die Akteure in der 5. und 6. Klasse. Meistens finden die Auftritte in der Schule statt. Hier etwa zum Tag der offenen Tür oder im Rahmen der Schuleigenen Veranstaltung „Inside“. Auch wenn alles nur in der Pause stattfindet, sind die Schülerinnen und Schüler voller Spaß und Engagement bei Zirkus-AG. “ Sie üben bis kurz vor dem Wiederbeginn des Unterrichtes“, freut sich Mareike Hemmeke. „Dieses Engagement ist phantastisch. Immerhin opfern die Schüler ihre komplette Pause für das Zirkusprojekt. Und trotz der wenigen Zeit, die wir zum Üben haben stellen, die Schüler tolle Nummern auf die Beine.“