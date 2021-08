Baustelle Innenstadt : Freiligrathring wird zur Einbahnstraße

Bis Montag ist der Freiligrathring noch in beide Richtungen befahrbar. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Beim Ausbau des Fernwärmenetzes sind Probleme aufgetreten. Die Stadtwerke müssen nun die Baugrube erweitern. Dafür muss die Baustelle verbreitert werden. Es wird eine großräumige Umleitung eingerichtet.

Die gute Nachricht vorweg. Der Maubeuger Ring ist seit Mittwochmittag keine Einbahnstraße mehr. Jetzt kann zumindest der Autoverkehr in beiden Richtungen wieder fließen. Vorbei also die Zeiten, als sich der Verkehr vom Hauser Ring durch die Mülheimer Straße schlängeln musste, um in Richtung Innenstadt, beziehungsweise weiter Richtung Bahnhof und Ratingen Ost zu kommen.

Die schlechte Nachricht: Es wird eine neue Einbahnstraßenregelung geben, und zwar ab Montag auf dem Freiligrathring, wo die Stadtwerke derzeit das Fernwärmenetz ausbaut. Wegen dieser neuen Einschränkung für den Verkehr sei es wichtig gewesen, den Maubeuger Ring wieder zu öffnen, wie die Stadt Ratingen erklärt, um ein größeres Verkehrschaos in der Innenstadt zu verhindern.

Info Radwege sind noch nicht freigegeben Maubeuger Ring Die Geh- und Radwege werden erst in der nächsten Woche nach dem erforderlichen Grünschnitt an der Lärmschutzwand wieder freigegeben. Freiligrathring Hier gilt für die Radfahrer aus Richtung Röntgenring nach wie vor die Umleitung über die Poststraße.

Seit Anfang Juli erweitern die Stadtwerke Ratingen das Fernwärmenetz vom Calor Carré bis nach Ratingen-Süd. Bei Erdarbeiten am ersten Teilabschnitt auf dem Freiligrathring zwischen der Bahnstraße und der Poststraße stießen die Tiefbauer auf unvorhersehbare Bodenverhältnisse, die eine Abweichung vom ursprünglichen Ausbauplan nötig machen. Voraussichtlich ab dem 23. August wird der Freiligrathring deshalb für etwa drei Wochen zur Einbahnstraße.

„Wir sind im Erdreich auf felsigen Boden gestoßen, in dem beim Lösen Ausbrüche über die geplante Grabenbreite entstanden sind“, erklärt Frank Kluitmann, Leiter der Abteilung Erzeugung bei den Stadtwerken Ratingen. „Um die Ausbrüche ordnungsgemäß zu verfüllen, muss die vorhandene Baugrube verbreitert werden, mit der Folge, dass die Restfahrbahnbreite nicht mehr für einen Zweirichtungsverkehr ausreicht.“

Von der Kreuzung mit der Bahnstraße in Richtung Poststraße bleibt die Straße weiterhin befahrbar. In Gegenrichtung wird eine weitläufige Umleitung ausgeschildert. Sie verläuft über die Industriestraße, Mettmanner Straße, Balcke-Dürr-Allee und Bahnstraße. Eine Einschränkung gibt es jedoch auch für den Verkehr, der aus Richtung Bahnstraße kommt: Man kann vom Freiligrathring aus nicht nach links in die Poststraße abbiegen. Auch hier ist eine Umleitung ausgeschildert.

Für die Buslinien, die auf diesem Abschnitt verkehren, ändert sich gegenüber der jetzigen Situation nichts. In Richtung Bahnstraße und S-Bahnhof Ratingen-Ost fahren die vier betroffenen Linien wegen der Baustelle auf dem Freiligrathring ohnehin schon eine Umleitung über die Karl-Theodor-Straße.

Der Abschluss der Arbeiten in diesem Teilstück ist bis Mitte September 2021 geplant. Danach erfolgt der weitere Ausbau in Teilabschnitten in Richtung Ratingen-Süd.