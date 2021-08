Kreis-Aktion kommt in Heiligenhaus gut an : Stadtradeln: Die Teams nehmen Fahrt auf

Michael Krahl und Alessandra Burbott hatten beim Motivations-Auftakt für das Stadtradeln eindeutig Vorfahrt. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Auftrieb in guter Sache vor den Toren der Firma Woelm: Das Stadtradeln wird beim Vorjahrssieger in diesem Jahr als Thema erst recht groß geschrieben. Start ist am 29. August. Die Aktion läuft über drei Wochen.