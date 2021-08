Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr als 90 neue Krankheitsfälle an einem Tag

Kreis Mettmann Alle Zahlen rund um Corona steigen im Kreisgebiet deutlich an. Die Inzidenz bleibt nur knapp unter 90. Und es gibt mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 663 Infizierte erfasst, 55 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 71 (+9; 11 neu infiziert), in Haan 30 (-1; 1 neu), in Heiligenhaus 42 (+1; 5 neu), in Hilden 93 (+3; 7 neu), in Langenfeld 66 (+5; 15 neu), in Mettmann 30 (+3; 4 neu), in Monheim 102 (+8, 12 neu), in Ratingen 77 (+16; 18 neu), in Velbert 140 (+12; 18 neu) und in Wülfrath 12 (-1).