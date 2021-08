KomMITT Ratingen : Erster Azubi hat bei der Stadtwerketochter begonnen

Der Auszubildende wird nun in seiner dreijährigen Ausbildung unter anderem die Planung, Installation und Konfiguration komplexer IT-Systeme bei der KomMITT kennenlernen.

Das Interesse an einem Ausbildungsplatz im IT-Bereich war groß. Bei der Vielzahl an Bewerbern fiel die Auswahl letztendlich auf Jose Aurelio Jaramillo Rojas, der am Montag seinen ersten Ausbildungstag bei der KomMITT hatte. Er wird nun in seiner dreijährigen Ausbildung unter anderem die Planung, Installation und Konfiguration komplexer IT-Systeme einschließlich aller Hardware- und Softwarekomponenten bei der KomMITT kennenlernen. Seine Fachausbilder stehen ihm dabei während der kompletten Ausbildungszeit als Ansprechpartner und Wissensvermittler mit Rat und Tat zur Seite.