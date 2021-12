Silvester in Dinslaken : Sperrzonen für Böller und Raketen

Dinslaken Dinslaken verbietet zu Silvester und Neujahr Feuerwerk auf vielen Straßen und Plätzen. Wegen Corona sollen Menschenansammlungen vermieden werden.

Hintergrund dieser Regelung ist, dass An- und Versammlungen von Menschen anlässlich des Feuerwerks verhindert und das Gesundheitssystem vor einer Überlastung geschützt werden soll. Das Verwenden von Feuerwerkskörpern und Pyrotechnik führt erfahrungsgemäß zu großen Menschenansammlungen und einer daraus resultierenden hohen Verletzungsgefahr von Feiernden und Einsatzkräften. In Dinslaken gilt das Verbot von Silvester, 31. Dezember, bis Neujahr, 1. Januar, für folgende Plätze: Jahnplatz Hiesfeld, Johannesplatz Lohberg, Neutorplatz, Altmarkt, Marktfläche Baßfeldshof (gegenüber der Gebäude Baßfeldshof 1-9), Parkplatzfläche an der Straße Am Neutor (zwischen Hans-Böckler-Straße und Neutorplatz), Parkplatzfläche an der Industriestraße (in Höhe der Freizeitanlage Lohberg), Parkplatzfläche an der Straße Am Pollenkamp (zwischen Hans-Böckler-Straße und Alleestraße), Parkplatz- und Grünflächen an der Straße Auf dem Loh (zwischen Fichtenstraße und Berthold-Schön-Weg).