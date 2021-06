Antrag für Gremien in Ratingen : Grüne wollen ein Kulturzentrum

Ratingen Es soll ein Ort für Ratinger Künstler unterschiedlichster Richtungen werden. Das Argument: Viele Künstler suchen für sich eine längerfristige Perspektive.

„Viele bildende und darstellende Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturvereine und -institutionen in Ratingen suchen feste Räumlichkeiten zur langfristigen Nutzung und Entwicklung. Gebraucht werden Arbeitsateliers, Werkstätten, Probe-, Ausstellungs- und Aufführungsräume für Malerei, Bildhauerei, Musik, Theater und Tanz“, so Michael Schäfer, Ortsverbandsvorsitzende der Grünen und sachkundiger Bürger für Kultur.

Die Grünen können sich daher gut vorstellen, das Ratinger Kulturangebot durch ein Kulturzentrum, das Ratinger Kunst und Kultur aller Gewerke und Genres zusammen bringt, zu erweitern. So wünscht man sich laut Antrag von der Verwaltung, sie möge prüfen, welches Gebäude innerhalb Ratingens käuflich erwerbbar oder langfristig mietbar ist, um es an Ratinger Künstlerinnen und Künstler kostengünstig (weiter-) zu vermieten, damit sich eine alternative Kunst und Kulturszene entwickeln und ansiedeln kann.

„Wir können uns zum Beispiel eine alte Lager- oder Fabrikhalle oder ähnliches vorstellen,“ so die kulturpolitische Sprecherin Barbara Esser. „In anderen Städten in NRW, wie Schwelm, Werne oder Krefeld haben sich bereits solche Kulturzentren etabliert, die lokalen Künstlerinnen und Künstler Räume anbieten oder für Veranstaltungen, Konzerte und Präsentationen zur Verfügung gestellt werden. Sie haben eine hohe Strahlkraft auch über die Stadtgrenzen hinaus. Auch in Ratingen besteht das Bedürfnis, verschiedener Vereine und Institutionen nach einer Örtlichkeit, in der Kunst ausgestellt, Theater gespielt sowie Tanz und Musik angeboten werden kann."