Kultur im Vorbeigehen : Neue Ausstellung im leeren Ladenlokal in Ratingen West

Ratingen West (jün) Künstlerin Monika Sowa hatte ihrer Kollegin Gabriele Funk das Angebot gemacht, einen Geschäftsleerstand am Berliner Platz für eine kleine Kunstausstellung zu nutzen. Funk hat Pauline Kugler eingeladen mit ihr zusammen dort auszustellen.

Für Pauline Kugler hat Kunst immer mit ihrem Wollen zur schöpferischen Tat zu tun. Sie hat Spaß am Unscheinbaren, am kreativen Blick auf alltägliche Dinge. In diesem Fall auf Holzschuhspanner und Leisten. Schuhe waren und sind ein Statussymbol, Ausdruck von Macht und Coolness. Damit die Schuhe immer Formschön bleiben, werden diese gespannt und gepflegt. Die Schuhspanner und Leisten sind mit der Schuhmode in verschiedensten Formen hergestellt worden.