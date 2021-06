Ausflüge rund um Ratingen : Ideen für ein kurzweiliges langes Wochenende

Immer einen Besuch wert: Gruiten-Dorf. Und von dort aus führt eine wunderbare Runde vorbei an Grube 7. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Ratingen Kunst, Kultur, Körper – wer noch nicht weiß, was er in den nächsten Tagen machen soll: Durch die Lockerungen ist einiges möglich.

Das erste lange Wochenende mit den neuen Lockerungen steht an. Die Temperaturen sollen immer über 20 Grad liegen, auch wenn das Wetter durchwachsen werden soll – trotzdem möchten viele Ratinger endlich wieder raus und etwas erleben. Ein Überblick über die Möglichkeiten in Ratingen und darüber hinaus.

Kunst In Ratingen lebt die Kultur nach dem Lockdown langsam wieder auf. Was haben zum Beispiel Joseph von Eichendorff, Bernhard Grzimek, Janosch, Käthe Kruse und Lukas Podolski gemeinsam? Sie und viele andere haben durch ihr Wirken nachhaltige Spuren in Wissenschaft und Kunst, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft hinterlassen. Und – sie alle stammen aus Oberschlesien. Die neue Sonderausstellung des Oberschlesischen Landesmuseum (Bahnhofstraße 62, Hösel) erzählt Lebensgeschichten aus drei Jahrhunderten und erinnert daran, wie die vorgestellten Oberschlesier durch ihr Leben und Werk auch das kollektives Gedächtnis (mit)geprägt haben. Terminbuchung unter Telefon 02102/965202.

Das Museum Ratingen (Grabenstraße 21) taucht in den „Traum vom Wohnen“ ein. Anhand ausgewählter Werke von fünf aktuellen künstlerischen Positionen untersucht die Ausstellung die brisanten Bedingungen des Wohnens, wird doch die Suche nach Wohn- und Lebensraum seit Jahren zunehmend bedrängender und für viele beängstigender. Zwischen zwei Extremen − vom Traum der „schönen“ Wohnung oder Ferienunterkunft bis hin zum Albtraum lebensbedrohter Existenz ohne Schutz und Sicherheit – hält die Ausstellung eine Lupe über einzelne, bestimmte Situationen. Information unter Telefon 02102/5504180.

Das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford (Cromforder Allee 24) öffnet Fronleichnam, 3. Juni, wieder für Besucher. Mit eingeschränktem Betrieb sind die Dauerausstellungen in der Hohen Fabrik und im Herrenhaus wieder geöffnet. Auch der Museumsshop kann wieder betreten werden und im Außenbereich des Cafés werden warme und kalte Getränke angeboten. Maschinenvorführungen können leider noch nicht stattfinden. Der Eintritt ist vorübergehend kostenlos. Der Maßnahmenkatalog für das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford berücksichtigt die aktuellen Schutz- und Hygienevorgaben des Landes NRW. Alle Besucher müssen vor ihrem Besuch online ein Ticket im Shop des LVR-Industriemuseums buchen. Pro Tag werden drei Zeitfenster à 140 Minuten angeboten. Die Gäste dürfen das Museum nur betreten, wenn sie die Buchungsbestätigung und ein ausgefülltes Kontaktformular vorlegen können. Ein Nachweis über eine Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis muss nicht vorgelegt werden.

Verbrechen Tatzeit: Vor 5300 Jahren. Tatort: die Ötztaler Alpen. „Eine tödliche Begegnung beschert der Wissenschaft einen Sensationsfund: Ötzi, das älteste Mordopfer in den Alpen. Im Gletschereis überdauert sein Leichnam die Zeit bis zu seiner zufälligen Entdeckung 1991. Noch 30 Jahre danach beschäftigt sich die Wissenschaft mit dem Lösen des Rätsels um Ötzis Leben und seinen Tod“, schreibt das Neanderthal Museuman der Talstraße 300 in Mettmann zur Sonderausstellung, die am Samstag, 5. Juni, eröffnet wird. Was verrät seine Kleidung, was erzählen seine Werkzeuge und Waffen und welche Geheimnisse gibt sein Körper preis? „In dieser Ausstellung nehmen wir das Opfer und den Tatort unter die Lupe und gehen der Frage nach: wer ist der Mörder des Mannes vom Tisenjoch?“, schreiben die Ausstellungsmacher. Der Besuch ist nur mit einem vorab gebuchten Onlineticket möglich. Ein Impf- oder Testnachweis ist laut Museum nicht erforderlich, die Kontaktnachverfolgung weiterhin vorgeschrieben.

Sport Schwimmbäder dürfen im Kreis Mettmann seit Montag wieder öffnen, allerdings nur für Sportschwimmer. Liegewiesen, Rutschen und Gastronomie bleiben geschlossen, bis sich die Inzidenz dauerhaft unter einem Wert von 50 einpendelt. Das Ratinger Angerbad hat seit Anfang der Woche zum ersten Mal in diesem Jahr seine Türen geöffnet. Bis zu drei Zeitfenster können online unter shop.ratinger-baeder.de oder unter der Rufnummer 02102 485-452 gebucht werden. Auch sonst ist wieder mehr Sport möglich: Laut NRW-Gesundheitsministerium darf aktuell kontaktfreier Sport auf Sportanlagen unter freiem Himmel mit bis zu 20 Personen ausgeübt werden, außerdem Kontaktsport unter freiem Himmel in Gruppen wie bei den allgemeinen Kontaktbeschränkungen sowie für Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre.