Besondere Aktion für Heiligenhauser Kinder : Feuerwehr bringt kleine Geschenke für viele Kita-Kinder

Heiligenhaus Das war mal eine Sonderschicht der angenehmen Art: Die Kindergärten und -tagesstätten in Heiligenhaus bekamen Besuch von der Feuerwehr.

(RP/köh) Natürlich mit einem ganz sachlichen Hintergrund: Für die Brandschutzerziehung gab es für jedes Kind ein Geschenk. Die üblichen Termine for Ort in den Kitas fallen nach wie vor coronabedingt aus.

Aber es geht doch was. Die Feuerwehr fuhr vor und beschenkte die Kinder mit Malvorlagen, Puzzle und Aufklebern von und mit der Feuerwehr. Benjamin Ranik, zuständig für die Brandschutzerziehung in Schulen und KiTa, war der Feuerwehrbote. Wegen der Coronapandemie können wir derzeit keine Termine für die Brandschutzerziehung in Schulen und Kitas wahrnehmen. Damit das wichtige Thema und wir in den Köpfen der Kinder bleiben, haben wir uns diese Geschenkeaktion überlegt“, erklärt Ranik.