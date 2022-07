Tat in Ratingen Ost : Mann in der eigenen Wohnung überfallen

Mann in der eigenen Wohnung überfallen

Tat in Ratingen Ost

Die Polizei war in Ost im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ratingen Ost Opfer verletzt, Unbekannte entwendeten Handys.

(kle) In der Nacht zum vergangenen Sonntag ist ein 49-jähriger Mann in seiner Wohnung von zwei unbekannten Tatverdächtigen überfallen und verletzt worden. Dies meldete die Kreispolizeibehörde Mettmann an diesem Montag. Die beiden Männer entwendeten Wertgegenstände und Handys.