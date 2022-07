Ratinger Wohn- und Kaufhaus : Wallhöfe im dritten Quartal 2023 fertig

Ratingen 77 Prozent der Handelsflächen wurden bereits vermietet. Nachtarbeiten zwischen dem 11. und 12. Juli.

Die Bauarbeiten mit Blick auf die Wallhöfe schreiten zügig voran. Ferstigstellung soll im Quartal 2023 sein, teilte Bauherr und Investor Tecklenburg mit. Weil in Nachtarbeit Kanal-Hausanschlüsse für diese Baumaßnahme gelegt werden müssen, wird die untere Wallstraße im Bereich der Baustelle zwischen dem 11. und 22. Juli in den Abend- und Nachtstunden voll gesperrt. Die Sperrung gilt von 20 Uhr bis 5 Uhr.

In diesem Zeitraum wird die Einbahnstraßenregelung der Wallstraße aufgehoben, die Anlieger können die Wallstraße bis/ab Brunostraße in beide Richtungen befahren. Es gilt Tempo zehn, auf der gesamten Wallstraße wird in der Nacht zudem ein beidseitiges Parkverbot eingerichtet. Um 5 Uhr am Morgen werden diese Regelungenwieder aufgehoben, und die Wallstraße kann tagsüber normal befahren werden.