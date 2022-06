Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Schwerverletzter bei Unfall nahe der A 46

Kreis Heinsberg Beim Abbiegen auf die Autobahnauffahrt stieß ein Auto mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Dessen Fahrer verletzte sich schwer.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt Auf der Landstraße 354 an der Auffahrt Erkelenz-Ost auf die Autobahn 46 Richtung Düsseldorf kam es am Mittwochnachmittag gegen 13.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 17-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die Landstraße 354 aus Fahrtrichtung Erkelenz kommend in Richtung Terheeg. In Gegenrichtung war ein 62 Jahre alter Autofahrer unterwegs, der nach links auf die Autobahn Richtung Düsseldorf abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad. Dessen Fahrer kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde daher mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Autofahrers eine 53-jährige Wassenbergerin, erlitt einen Schock und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.