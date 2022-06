Vorfall in Hagen : Unbekannte schießen nachts Feuerwerksrakete in Schlafzimmer von Frau

Unbekannte haben in Hagen eine Silverrakete in eine Wohnung geschossen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Hagen Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag eine Silvesterrakete durch das auf Kipp stehende Fenster einer jungen Frau geschossen. Dadurch seien Brandlöcher in einer Gardine und einer Wolldecke entstanden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Eine 28 Jahre alte Frau ist in Hagen unschön aus dem Schlaf gerissen worden, weil eine Feuerwerksrakete durch ein offenes Fenster ins Schlafzimmer geflogen war. In der Nacht zum Samstag habe es plötzlich geknallt, Funken sprühten und der Rauchmelder in der Wohnung löste Alarm aus, teilte die Polizei am Montag mit. Kurz darauf habe die junge Frau bemerkt, dass Unbekannte offenbar eine Silvesterrakete durch das auf Kipp stehende Fenster geschossen hatten. Dadurch seien Brandlöcher in einer Gardine und einer Wolldecke entstanden. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. „Das ist mehr als nur grober Unfug und sehr gefährlich. Wenn man bedenkt, was alles hätte passieren können.“ Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

(kag/dpa)