Ratinger Stimme der Wirtschaft : Zentrale Frage: Was bringt uns Schwarz-Grün?

Zentrale Frage: Was bringt uns Schwarz-Grün?

Schade für den Nordkreis Mettmann: Dr. Jan Heinisch ist nicht mehr als Staatssekretär in der Landesregierung dabei. Dennoch kann er für die Region einiges bewirken. Die großen Verkehrsprojekte stehen weiter im Fokus, so auch der Lückenschluss der A 44.

NRW hat eine neue schwarz-grüne Landesregierung, auch die Ministerposten und die der Staatssekretäre sind verteilt. Schade für den Nordkreis Mettmann: Dr. Jan Heinisch ist nicht mehr als Staatssekretär in der Landesregierung dabei. Allerdings ist er zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Landtagsfraktion gewählt worden und hat vielleicht wieder mehr Zeit, sich um die Arbeit für den Wahlkreis zu kümmern.

Da ist nämlich in der neuen Legislaturperiode einiges zu tun. Die CDU hat das Verkehrsministerium abgeben müssen, das neue Superministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen liegt in grüner Hand bei Oliver Kritscher. Der bringt nach Aussagen politischer Beobachter zwar verkehrspolitisches Wissen mit. Allerdings ist im Koalitionsvertrag verankert, dass beim Straßenbau die Sanierung Vorrang vor dem Neubau hat. Und was bedeutet es, wenn laut Koalitionsvertrag „eine gute Abwägung zwischen verkehrlichem Bedarf, Finanzierung und Klimaschutz getroffen“ werden soll? Jedenfalls werden bis zur Novellierung des Bundesverkehrswegeplans zwar die laufenden Projekte weiterbearbeitet, neue Planungen werden aber nicht aufgenommen.