Ratingen : Bürger bemerkt Diebstahl seines Autos

Tiefenbroich Der Anwohner in Tiefenbroich sah am Dienstagabend, wie sein Wagen einfach davonfuhr.

(RP) Am späten Dienstagabend hörte ein Ratinger Fahrzeughalter überraschender Weise den Motorklang seines eigenen Fahrzeugs, das er erst wenige Minuten zuvor an der Elisabethstraße im Ratinger Ortsteil Tiefenbroich in Höhe des Hauses Nummer 12 mit dem Keyless-Go-System verschlossen am Fahrbahnrand geparkt hatte. Als der Ratinger deshalb nach seinem Fahrzeug schauen wollte, sah er seinen eigenen Wagen, von nicht bekannter Person gesteuert, in Richtung Alter Kirchweg davonfahren.