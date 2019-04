Familie und Bildung : Infos zum Kinderbildungsgesetz

Kreis Mettmann CDU-Landagsabgeordnete laden zu einer Vortragsveranstaltung ein.

Eine gute frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung sind für unsere Kinder die beste Startchance ins Leben. Es liegt der CDU nach eigenen Angaben besonders am Herzen, dass Erzieher, Eltern und Kinder beste Bedingungen in Nordrhein-Westfalen und im Kreis Mettmann vorfinden. Anfang Januar habe die NRW-Koalition den Pakt für Kinder und Familien in NRW vorgestellt. Insgesamt würden ab dem Kita-Jahr 2020/2021 jährlich rund 1,3 Milliarden Euro zusätzlich von Bund, Land und Kommunen zur Verfügung gestellt. Der Pakt umfasse unter anderem die langersehnte Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), die derzeit erarbeitet werde, und für deutliche Verbesserungen sorgen solle. So beinhalte die Reform eine Garantie des Platzausbaus und ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr. Kamieth wird über den aktuellen Stand der Beratungen zur Reform des Kinderbildungsgesetzes berichten. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Eltern, Erzieherinnen, Träger, Kindertagespflege, Jugendämter und andere Betroffene. Anmeldung bis zum 2. Mai 2019 an michaela.jagd@landtag.nrw.de.