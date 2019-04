Kreis Mettmann : 36 Altenpfleger starten in ihren Beruf

Kreis Mettmann An der Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe haben jetzt 36 Auszubildende ihre dreijährige Ausbildung in der Altenpflege erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer Feierstunde nahmen zwei Ausbildungsgruppen im Kreishaus glücklich und stolz ihre Zeugnisse entgegen.

Auch Landrat Thomas Hendele richtete anerkennende Worte an die Absolventen und dankte allen an der Ausbildung Beteiligten für das große Engagement. Der Bedarf an Pflege-Fachkräften in der Region ist nach wie vor hoch und kaum zu decken. Der Kreis Mettmann hat daher die Ausbildungskapazitäten an der Bildungsakademie nahezu verdoppelt und die personelle und räumliche Situation an der Bildungsakademie spürbar verbessert, um den Bedürfnissen einer modernen Pflegeausbildung gerecht zu werden.