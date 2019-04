Heiligenhaus : Ermittler nehmen Schwarzarbeit und Lkw ins Visier

Heiligenhaus Polizeibeamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizei kontrollierten gemeinsam mit Experten der Abteilung „Finanzkontrolle Schwarzarbeit" des Hauptzollamtes Düsseldorf Kleintransporter und Lkw in Heiligenhaus. Ins Netz ging auch eine Bande betrügerischer Handwerker.

Die Bilanz kann sich aus Sicht der Einsatzkräfte sehen lassen: So leitete der Zoll noch vor Ort gleich vier Strafverfahren wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt (§ 266a StGB) ein. Bei zwei kontrollierten Personen ergab sich der Verdacht, dass diese illegal eingereist waren. Zudem ergaben sich für den Zoll zwei Prüffälle mit den Verdacht der Scheinselbstständigkeit. Außerdem stellten die Zöllner drei Aufzeichnungspflichtverstöße nach dem Mindestlohngesetz fest.

Die Experten des Verkehrsdienstes der Polizei nahmen bei ihren Kontrollen insbesondere die Ladungssicherung der Kleintransporter und Lkw sowie den technischen Zustand der Fahrzeuge unter die Lupe. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße fest: Bei einem Mercedes Sprinter aus dem Baugewerbe stellten die Beamten gleich 26 zum Teil erhebliche Mängel an nahezu allen elementaren Fahrzeugteilen fest. Unter anderem waren die Bremsleitung sowie die Karosserie verrostet. Außerdem hatte das Fahrzeug nicht den vorgeschriebenen Rußpartikelfilter. Aufgrund des desolaten Gesamtzustands des Sprinters musste der Fahrer seine Fahrt vor Ort beenden, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zudem zogen die Polizeibeamten einen Anhänger eines osteuropäischen Fahrzeugs aus dem Verkehr, weil dieser nur noch über eine Bremsleistung von 20 Prozent verfügte. Außerdem war der Rahmen unsachgemäß verschweißt worden. Schließlich ahndeten die Polizisten noch drei Verstöße gegen das seit Monaten an der Hofer Mühle andauernde Durchfahrtverbot für Lkw mit einem Gewicht von über 3,5 Tonnen.

In dem kontrollierten Fahrzeug fanden die Beamten entsprechende Arbeitsaufträge mit sehr hohen Rechnungssummen und Lohnnachweisen, welche dem Zoll nun umfangreiche Ermittlungsansätze bieten. Der Zoll stellte dazu Beweismaterial sicher. Da während der Kontrolle jedoch keine konkreten Hinweise auf Straftaten der Fahrzeugbesatzung gefunden werden konnten, durften die Handwerker weiterfahren. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.