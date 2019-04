Schule : Mit der BOJE den Abschluss nachholen

RATINGEN In der BOJE wirdt beraten, unterstützt und wieder in den Schulalltag reingeführt.

(RP) Für interessierte Jugendliche und junge Erwachsene, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt aber noch keinen Schulabschluss in der Tasche haben, bietet die „BOJE - Berufliche Orientierung junger Erwachsener“ ab jetzt Beratungsgespräche sowie die Möglichkeit der Anmeldung für einen Schulabschlusskurs an. In der BOJE wirdt beraten, unterstützt und wieder in den Schulalltag reingeführt. Kooperationspartner sind VHS, SkF sowie Arbeit und Integration Ratingen gGmbH. Geboten werden Vorbereitung auf den Schulabschluss nach Klasse 9 bzw. 10, nachhaltige sozialpädagogische Betreuung und kursbegleitende Praktika. Die nächsten Lehrgänge beginnen ab August 2019. Infos unter 02102/550 4323 oder 02102/550 4304.