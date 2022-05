Ratinger Kultur : Das kreative Spielfeld von Schlagzeugern ist weit

Ratingen Es begann mit einem kleinen aber markanten Motiv auf einer Bremstrommel, wuchs sich über den Trommelapparat aus und machte mit fulminantem Finale seinem Namen alle Ehre.

Mit Perkussions- und Melodieinstrumenten seien die Ausdrucksmöglichkeiten von Schlagzeug umschrieben? Nein, Günther und Nabyl überraschten jetzt mit einer fast darstellerischen Performance. Das „Duet for Body Percussion“ wurde zu einem rhythmischen Zwiegespräch aus Rascheln, Reiben, Schnipsen, Schlagen und Stampfen von Haut und Stoff. Beneidenswert, wie weit das kreative Spielfeld von Schlagzeugern ist.

„Dance oft he Drums“ ist ein junges Werk, das aber archaische, fast urzeitliche Assoziationen auslöste. Pattern verzahnten sich auf meditative Weise, immer wieder angefeuert von einzelnen Signal-Stößen einer synthetischen Fanfare.

Abschließend präsentierten die beiden Musiker zwei Eigenkompositionen. „Mirrors“ beschritt ganz neue Wege: Eine vorkomponierte Aufnahme mit Elektronik Sound führte durch das Stück. Darauf setzen sich minimalistische changierende Trommel-Pattern. Eine Brücke aus dem Orchestergraben in den Technokeller. „Orbis Origin and Evolution“ eröffnete vor allem eine neue Klangwelt: Mit synthetischen Flächen, elektronischen Drums oder mit dem Bogenstrich am Vibraphon setzten sich die Musiker von den Fremdkompositionen ab.