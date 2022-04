Jazzer aus Mönchengladbach ausgezeichnet : Walter Maaßen erhält das Bundesverdienstkreuz

Oberbürgermeister Felix Heinrichs überreichte Walter Maaßen in der Klosterkirche Neuwerk das Bundesverdienstkreuz. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Das Jazz-Urgestein hat bereits zahlreiche Benefizkonzerte gegeben. Am Sonntag gab es wieder eines – mit einer schönen Überraschung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Benefizkonzerte sind sein Ding. Auf 1600 komme er, hat das Mönchengladbacher Jazz-Urgestein, Walter Maaßen, einmal in einem Interview berichtet. Auch für Ostermontag hatte der Musiker eine Jazzmatinee in der Klosterkirche Neuwerk zugunsten der Ukraine-Hilfe geplant. Denn der 86-jährige Maaßen weiß aus eigener Erfahrung, wie sich Krieg und Flucht anfühlen. So war es ihm ein besonders wichtiges Anliegen, Geld zu sammeln, das den durch den Krieg notleidenden ukrainischen Krankenhäusern zugute kommt. Leah Floh von der jüdischen Gemeinde in Mönchengladbach wird den Einkauf von Medikamenten und die Zuteilung übernehmen.

Als aber am Montagvormittag der Sousaphonist Clive Fenten, Udo Fritsche (Klarinette), Hans-Martin Schöning (Banjo), und der Saxophonist Engelbert Wrobel „Just a little while to stay here“ spielend in die voll besetzte Klosterkirche zogen und sich im Altarraum zu Georg Derks, Piano, und Reinhard Küper, Schlagzeug, gesellten, spielte Maaßen nicht mit. Er saß unter den Gästen und hörte seinen Jazzkollegen zu. Sein Sohn, Markus Maaßen, klärte auf: Sein Vater leide an den Folgen einer schweren Infektion, dürfe nicht aktiv spielen, wolle aber dabei sein.

Und das war gut so. Denn, was das Publikum bald mit Raunen, spontanem Applaus und „Bravo, Walter“-Rufen honorierte, war eine Überraschung, die ohne die Anwesenheit von Walter Maaßen nur halb so gut gewesen wäre. Diese tischte Oberbürgermeister Felix Heinrichs auf, der die Schirmherrschaft für das Benefizkonzert übernommen hatte: Er sei nicht hier, um zu singen oder Musik zu machen, begann er. Stattdessen freue er sich, Walter Maaßen im Auftrag von Bundespräsident Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz am Bande verleihen zu dürfen.

Aufgrund seines jahrzehntelangen Engagements im kulturell-karitativen Bereich, so Heinrichs, und in Anerkennung seines Lebenswerkes habe Maaßen sich Verdienste erworben. Heinrichs erinnerte daran, dass „der Mann mit dem Hut und dem markanten Schnäuzer“ den Jazz entdeckt hab, als der in Deutschland gerade mal zaghaft bekannt wurde. „Er hatte das richtige Bauchgefühl“, so Heinrichs. „Mit der Musik überstehen Sie jede Infektion und werden noch viele Jahre bei uns sein“, war sich Heinrichs sicher. Walter Maaßen ließ es sich nicht nehmen, kurze Dankesworte an die Gäste zu richten. „Die Auszeichnung ehrt mich sehr, aber was um mich herum geschieht, das kann man nur im Team gemeinsam machen“, betonte er und erinnerte an sein erstes Benefizkonzert im November 1958.

Viele Reden wurden gehalten, aber die Musik nie vergessen. Die Klänge der Band, die Stücke wie „My blue heaven“, den „Tin Roof Blues“ oder „On the sunny side of the street“ spielte, versetzte die Beine und Köpfe der Zuhörer in rhythmische Bewegung.

Natürlich fehlte Walter Maaßen dabei und ihm fehlte das Spielen. Doch so wurde das Benefizkonzert nicht nur eine Wohltätigkeitsveranstaltung für die Verletzten und Erkrankten in der Ukraine, es wurde auch eine würdevolle Ehrung für den außergewöhnlichen Mann und Musiker.

Auch Propst Peter Blättler, Pfarrer der Gemeinde St. Vitus und Freund der Familie, ehrte Walter Maaßen in einer persönlichen Ansprache. Er betonte unter anderem, dass Maaßen in Mönchengladbach viele Netze in der Zivilgesellschaft ebenso wie in der Politik geknüpft habe. „Ich bin dir dankbar als Mensch und als Propst, dass du ein guter Netzwerker bist,“ sagte Blättler. Nach weiterer Musik und einer Pause kam Maaßen doch noch einmal auf die Bühne, um stolz die Zwischensumme der Kollekte zu verkünden: „Rund 2000 Euro sind zusammengekommen.“ Mit vorher eingegangenen Spenden und dem Verkauf der CD komme man auf etwa 4000 Euro.