Folkerdey-Festival : „Wir brennen für das Folkerdey-Festival“

Ratingen Nachdem das Folkerdey-Festival coronabedingt zwei Jahre pausieren musste, beziehungsweise nur in sehr abgespeckter Version über die Bühne ging, planen die Organisatoren jetzt wieder den großen Aufschlag.

Karten Tickets zum Preis von zwölf Euro sind ab sofort im Verkauf. In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Am Eingang werden keine Karten verkauft, diese gibt es ausschließlich online. Bislang sind 900 Karten freigeschaltet. „Wir können am Veranstaltungstag aber noch nachregulieren“, so Alex Otto. Informationen zu Vorverkaufsstellen gibt es im Internet. Dort machen auch bereits Bandvorstellungen Lust auf den 11. Juni.

Längst hat sich das Ratinger Musikevent bei den Bands herumgesprochen, Otto und Gurke erhalten im Laufe eines Jahres so einiges an Bewerbungen, aber: „Nicht immer passen die zum Charakter der Veranstaltung.“ Also machen sich die beiden Ratinger selbst auf die Suche. „Gerne mithilfe von Youtube-Videos“, so Otto. Und so standen schon Musiker aus ganz Europa am Grünen See auf der Bühne, „zum Teil auch Musiker, die völlig unbekannt waren.“