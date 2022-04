Wochenende : Kreative laden in ihre Ateliers ein

Yildirim Denizlis Kunst- und Lebenswerkstatt in der alten Nussbaumschule im Schwarzbachtal ist voller skurriler Figuren. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Mettmann Am Samstag und am Sonntag öffnen mehr als 130 Ateliers bei den „Neanderland Tatorten“. Maler, Bildhauer und Fotografen freuen sich auf Gäste und laden zu Gesprächen ein. Man kann aber auch schweigend genießen.

Von Cordula Hupfer, Hanna Eisenbart und Susann Krüll

Freischaffende Künstler haben während der Pandemie gelitten. Ausstellungen sind ausgefallen, Verkäufe waren mau. Diese Zeit war und ist eine Herausforderung für Kreative — aber auch für Bürger, die gerne Kunst anschauen und sich austauschen. Der Aktion „Neanderland Tatorte“ dürfte daher viel Aufmerksamkeit zuteil werden.

Wer den Künstlerbesuch mit einem Ausflug ins derzeit rapsgelb blühende Schwarzbachtal verbinden möchte, sollte am Nussbaumweg 1 in der alten Nussbaumschule Station machen. Dort, wo Ratinger und Mettmanner Stadtgebiet aneinander grenzen, wird man von einer riesigen Holzskulptur mit offenen Armen empfangen. Yildirim Denizli hat sie aus einem Baum herausgearbeitet, denn Gewittersturm Ela einst zu Fall brachte. Dass Denizli (als Vertreter der Arte Povera) aus nahezu allem etwas Künstlerisches machen kann, zeigt ein Rundgang durch die Nussbaumschule, in der er seit vielen Jahren lebt und arbeitet.

Info Der Eintritt ist an beiden Tagen frei Öffnungszeiten Samstag, 30. April, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 1. Mai, 11 bis 18 Uhr. Nähere Angaben der Ateliers unter www.neanderland-tatorte.de. Dort kann man nach dem Künstler, nach der Stadt oder nach der Sparte suchen, für die man sich interessiert. Kontakt Telefonische Auskunft unter 02104-991199, Faltblatt mit allen Informationen per E-Mail an tatorte@kreis-mettmann.de.

Man braucht nicht viel, nur Zeit, um Denizlis Atelier, dieses eigenwillige, beeindruckende Konglomerat aus Kunst, aus Krempel, der zu Kunst wurde, und einer gut sortierten Werkstatt auch nur annähernd erfassen zu können. Denizlis Arbeiten haben viele Gesichter, in die man schauen möchte, viele Farben, die man auf sich wirken lassen möchte, und viele Saiten, die man erklingen hören möchte. Kein Problem – der Mann, der einst aus dem tiefsten Anatolien nach Düsseldorf kam, um dort Kunst zu studieren, am Ende aber nicht viel Freude hatte an einer akademisierten Kunst, nimmt sich Zeit, erzählt, philosophiert, führt mit Freude durch seine skurrile, schier unerschöpfliche Figurenwelt. Er setzt auch eindringliche politische Akzente – wer diese Form der Kunst schätzt, kann sich in eine eindringliche Installation vertiefen, die Denizli dem zu Unrecht inhaftierten türkischen Kulturmäzen Osman Kavala widmet.

Auch Ulrike Siebel, seit Jahrzehnten aus der Kunstszene (nicht nur) in Mettmann nicht mehr wegzudenken, öffnet ihr Atelier und lädt dazu ein, sich mit ihren Werken auseinanderzusetzen. Ihre Arbeiten kreisen um die Natur, um Gemeinschaften und Religionen. Der Kreislauf der Natur hat es ihr schon als Kind angetan und ihre Arbeiten beeinflusst. Aus einem Kokon wird ein Schmetterling, aber auch der stirbt und etwas Neues entsteht.

Ihre nicht immer unkritische Einstellung zur Kirche drückt die Installation „Bischofsstäbe“ aus. Sie schweben förmlich im Raum und haben, so die Künstlerin, den Kontakt zur Erde, zur Realität, zu den Menschen verloren. In vielen Werken von Ulrike Siebel wird ihr Engagement für jene sichtbar, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ein Zeitungsausschnitt aus dem Jahre 2005: Ein Flieger und darunter „Wo bleibt der Luxus“ dokumentiert ihre soziale Verantwortung. Nicht umsonst hat sie einem politisch verfolgten türkischen Ehepaar für drei Jahre eine Wohnung in ihrem Haus zur Verfügung gestellt. Nun, da diese Gäste gerade ausgezogen sind, sollten die Räume weiter genutzt werden.

Daher können die Gastkünstler Sabine und Ansgar van Treeck den „Tatort Siebel“ mit ihren Werken erweitern: Screenografie, hoch aufgelöste Filme, die mit dem Computer verändert und auf Leinen gedruckt werden. Der Fan von Man Ray ist früher für Magazine unterwegs gewesen und hat unter anderem Obama, Putin, die Queen und auch Campino abgelichtet. Mit seiner Frau Sabine hat Ansgar van Treeck eine Serie kreiert, „Berlin - Bogota“ – seltsame Gegensätze oder auch Übereinstimmungen lassen hier staunen.