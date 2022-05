Ratinger Wirtschaft : Unternehmer raten: „Wählen gehen!“

Ratingen Axel Mauersberger, Geschäftsführer des Unternehmerverbands Ratingen, zieht eine Bilanz von fünf Jahren schwrz-gelber Landesregierung aus lokaler Sicht.

Wie schnell die Zeit vergeht! Fast fünf Jahre regiert in Nordrhein-Westfalen die schwarz-gelbe Koalition mit hauchdünner Mehrheit von einer Stimme. Wer anfangs befürchtet hatte, dass eine solch knappe Mehrheit kaum die volle Legislaturperiode bestehen könne, sieht sich getäuscht. Und die schwarz-gelbe Koalition hat in mancher Hinsicht geliefert: während das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in NRW früher im besten Fall auf dem Niveau des Bundesdurchschnitts war und häufiger darunter lag, bewegte es sich innerhalb der letzten fünf Jahre dreimal oberhalb des Bundesdurchschnitts. Kein Wunder, dass die Unternehmer in NRW der Landesregierung bescheinigen, dass die Richtung stimmt und viele Impulse gesetzt worden seien. So seien in der Verkehrspolitik, beim Bürokratieabbau und in der Wirtschafts- und Innovationspolitik wichtige Etappenziele erreicht worden.