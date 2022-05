Digitalisierung in Heiligenhaus : Glasfaser-Ausbau: Stadt macht Strecke in den Ortsteilen

Heiligenhaus „Wir machen jetzt richtig Strecke, was den Glasfaserausbau betrifft“, verkündet der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein. Tempo ist gefragt.

Lange und intensive Gespräche zur Internetversorgung habe man auch für das Neubaugebiet am Südring/Kurt-Schumacher-Straße führen müssen „und immer wieder Absagen bekommen“, wie Sasuerwein sagt. Jetzt merke man aber, wie Fahrt rein kommt, denn „die Telekom hat sich bereit erklärt, da rein zu gehen, kurz vor Baubeginn hat sich nun auch Vodafone gemeldet. Mit dem Coesfelder Unternehmen Muenet, das den Glasfaserausbau aktuell in Hetterscheidt vorantreibt und nun noch weiter in den Bereich nördlich des Panoramaradwegs vordringt, sei ein weiterer Player am Markt. „Da ist unglaublich viel Bewegung drin. Vielleicht sorgt das auch noch mal dafür, dass die ehemaligen Platzhirsche sich da noch ein Stückweit bewegen.“ Gerade am Panoramagarten sorgen die Ausbaupläne nun allerdings dafür, dass hier teilweise wieder der Boden aufgerissen werden muss. „Wir haben hier geraden den letzten Pflasterstein in die Straße gelegt, da kommt die Information für die Glasfaserleitungen von Muenet“, sagt Sauerwein. „Wir haben da ein Leerrohrsystem, ja, wir müssen also nicht alles wieder aufreißen, aber es ist klar, dass für jeden Hausanschluss trotzdem ein Kabel verlegt werden muss.“ Man hatte während der Projektentwicklung zum Panoramagarten immer wieder erfolglos Gespräche für den Ausbau geführt. Der Eingriff soll so gering wie möglich gehalten werden. Auch der Stadtteil Hofermühle bleibt weiter im Fokus, bisher waren allerdings Anläufe, hier Unternehmen für die Verlegung von schnellen Internetleitungen zu finden, nicht erfolgreich. „Eine Fördermöglichkeit, die allerdings auch für die Kommune eine erhebliche finanzielle Belastung mit sich bringt, ist im ersten Aufschlag daran gescheitert, dass sich schlichtweg nicht genug Nutzer genutzt haben, die Interesse am schnellen Internet haben.“ Das Thema sei aber nicht vom Tisch: Förderkulissen hätten sich aber geändert, und mit dem Innovationspark sei man nun auch ein Stück näher dran.