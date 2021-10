Musikschule Radevormwald : Man müsste Klavier spielen können

Radevormwald In der Abteilung der Tasteninstrumente ist das Klavier am beliebtesten. Es ist aber nicht das einzige Tasteninstrument, auch Keyboard und Akkordeon werden unterrichtet.

Das Klavier ist nicht das einzige Tasteninstrument, das man an der Radevormwalder Musikschule erlernen kann. Auch Keyboard und Akkordeon werden von den Dozenten an der Hermannstraße unterrichtet. Insgesamt 70 Schüler, im Alter von fünf bis 85 Jahren, gehören zu der Abteilung der Tasteninstrumente und werden von Rainer Schrapers, Sonja Peters, Isabella Heyland, Manuela Leven und Janik Münster unterrichtet. Die Musiker begleiten ihre Schüler von ihren musikalischen Anfängen hin bis zur Aufnahmeprüfung an Musikhochschulen.

Janik Münster unterrichtet seit zwei Jahren Klavier und Keyboard in Radevormwald und war davor viele Jahre Schüler von Isabella Heyland. Jetzt zusammen zu arbeiten, macht beiden Spaß. „Mich freut das wahnsinnig, das Janik vom Schüler zum Kollegen geworden ist“, sagt Isabella Heyland, die seit 2003 an der Schule unterrichtet.

Kontakt Die Musikschule Radevormwald hat ihren neuen Standort an der Hermannstraße 21 bezogen und ist unter Tel. 02195 9429876 zu erreichen. Alle Unterrichtsfächer und die Dozenten der Musikschule kann man online unter www.radevormwalder-musikschule.de entdecken. Die Angebote richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene in jedem Alter. Neben dem Instrumentalunterricht, hat die Musikschule auch eine Tanzabteilung. Die BM-Serie „Musik erleben“ stellt die einzelnen Abteilungen vor.

Die Dozenten loben, dass sie endlich in einem Gebäude untergebracht sind und nicht mehr zwischen den Schulgebäuden an der Hermannstraße pendeln können. Die Rader Musikschule hat jetzt einen festen Standort mit eigenen Räumen im Gebäude der Sekundarschule. Das ist für die Schüler und auch für die Lehrer eine Bereicherung. „Früher standen die Klaviere in Klassenräumen, in denen unterschiedliche Schulklassen aktiv waren. Jetzt können wir unsere Literatur, Instrumente und Materialien besser aufbewahren. Außerdem ist der Austausch mit den Kollegen deutlich enger geworden“, sagt Rainer Schrapers. „Auch Eltern loben diese Veränderung. Sie wissen jetzt immer, in welchem Raum sie uns finden“, sagt Sonja Peters.