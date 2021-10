Unternehmen in Radevormwald : Gira ist „Digitaler Champion“

Unternehmen in Radevormwald

Radevormwald Das Radevormwalder Unternehmen ist erneut ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Digitales Kundenerlebnis“ hat die neunköpfige Jury Gira in der Region „West“ auf den ersten Platz gesetzt.

Das Magazin „WirtschaftsWoche“ („WiWo“) und der Telekommunikationskonzern „Telekom“ haben den Gebäudetechnikspezialisten und Smart Home-Pionier Gira aus Radevormwald mit dem von ihnen ins Leben gerufenen regionalen „Digital Champions Award 2021 (DCA)“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Digitales Kundenerlebnis“ hat die neunköpfige Jury, der unter anderem Magdalena Rogl von Microsoft, Sabine Scheunert von Mercedes Benz, Annabelle Jenisch von der Social Media-Agentur TLGG, Dietmar Grichnik vom Institut für Technologiemanagement an der Universität St. Gallen und Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko angehören, das Technologieunternehmen in der Region „West“ auf den ersten Platz gesetzt.