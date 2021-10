Sport in Radevormwald : Sportplatz Auf der Brede wird offiziell eingeweiht

Sport in Radevormwald

Wupperorte Bereits im November vorigen Jahres war das Areal auf der Brede fertig, Nun wird es wird mit Verspätung seiner Bestimmung übergeben und offiziell eingeweiht.

Endlich ist es soweit: Am 23. Oktober wird der neue Sportplatz Auf der Brede feierlich eröffnet. Das teilte das Team des Kinder- und Jugendtreffs „Life“ mit. Nach einer langen Zeit der Planung und des Bauens ist es nun an der Zeit, die moderne Sportanlage auch offiziell in Betrieb zu nehmen. Nachdem die Modernisierungsarbeiten zur familienfreundlichen und generationsübergreifende Sportanlage im Sommer 2020 begonnen hatten, rollte im November 2020 der erste Ball rollte auf dem Kunstrasenplatz.