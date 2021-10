Kultur in Moers : Meisterkurse für junge Pianisten

Josef Anton Scherrer leitet seit vielen Jahren die Meisterkurse für junge Pianisten. Sie finden in Zusammenarbeit mit der Musikschule statt. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Den Auftakt bildet ein Klavierabend mit Josef Anton Scherrer und Manfred Aust. Drei Schülerinnen und Schüler der Moerser Musikschule haben sich angemeldet. Am Samstag, 16. Oktober, zeigen sie in einem Konzert, was sie gelernt haben.

Ein Meisterkurs für junge Pianistinnen und Pianisten in Zusammenarbeit mit der Moerser Musikschule findet in diesem Jahr zum 15. Mal in der Grafenstadt statt. Die Dozenten sind Professor Josef Anton Scherrer und Professor Manfred Aust. Der Klavierabend am Samstag, 9. Oktober, um 20 Uhr im Kammermusiksaal Martinstift (Filder Straße 126) eröffnet den Meisterkurs. Zuhörer sind willkommen.

Zu hören sind an dem Konzertabend Werke der Komponisten Sergej Rachmaninov, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Franz Schubert.

„Wir freuen uns besonders, dass sich drei Schülerinnen und Schüler der Moerser Musikschule angemeldet haben“, betont Schulleiter Georg Kresimon. Am Samstag, 16. Oktober, um 11 Uhr, findet das Abschlusskonzert statt. Dann zeigen die jungen Künstlerinnen und Künstler, was sie in der zurückliegenden Woche gelernt haben. Josef Anton Scherrer lehrte als Professor für Klavier an der Hochschule für Musik und Tanz Köln; dort war er auch Dekan des Fachbereichs 1. Der Musiker gibt regelmäßig internationale Meisterkurse in Deutschland, Polen, Japan und China. Zahlreiche seiner jungen Schüler und Studenten sind mit Stipendien sowie Preisen bei nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet worden, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Manfred Aust studierte Klavier unter anderem bei Professor Josef Anton Scherrer. Er war Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes und wurde 2004 im Alter von 28 Jahren Professor für Klavier und Klavierdidaktik an der Musikhochschule in Lübeck. Zusätzlich zu einer vielfältigen Konzerttätigkeit im In- und Ausland gibt er regelmäßig Kurse für Studierende, aber auch für junge Schülerinnen und Schüler.

Der Eintritt zu den Konzerten im Martinstift Moers ist frei. Am Eingang wird die geltende 3G-Regelung kontrolliert. In der Woche ab dem 11. Oktober ist es zudem möglich, dem Unterricht der Meisterkurs-Teilnehmer als Zuhörer beizuwohnen. Eine Anmeldung ist auch hier erforderlich. Nähere Auskünfte erteilen die Mitarbeiterinnen des Musikschul-Sekretariats unter Telefon 02841 1333.

(RP)