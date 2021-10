Herbstliche Leckerbissen : Expertin zeigt giftige und köstliche Pilze

Melanie Schoppe hält den Kahlen Krempling in die Höhe. Dieser Pilz sollte auf keinen Fall verzehrt werden, wenn einem die eigene Gesundheit lieb ist. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Pilzexkursion mit Melanie Schoppe war am Wochenende ausgebucht. Unter der Regie der IG Wiebachtal gingen 20 Naturliebhaber auf Wanderung. Und fanden dabei auch Exemplare, von denen man lieber die Finger lassen sollte.

Die Vielfalt an Pilzen in den Wäldern von Radevormwald ist groß. Sobald man seine Aufmerksamkeit auf die Entdeckung von Pilzen richtet, fallen Gewächse auf, die man noch nie wahrgenommen hat oder an denen man sonst vorbei läuft.

Dieses Erlebnis teilten am Samstag die Teilnehmer der Pilzexkursion, die von der IG Wiebachtal angeboten wurde. Das Angebot, das sich bereits in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit erfreut hat, war auch in diesem Herbst ausgebucht. Melanie Schoppe, die Sachverständige der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, erkundete das Wiebachtal auf einer vierstündigen Wanderung mit den Naturliebhabern auf der Suche nach Pilzen.

Info Auch auf der Pflanzentauschbörse Beratung Nachdem dieses Angebot aufgrund der Pandemie lange nicht stattfinden konnte, veranstaltet der Ortsverein des Bergischen Naturschutzvereins am Sonntag wieder die Pflanzentauschbörse auf dem Schulhof der Grundschule Stadt. Ab 11 Uhr geht’s los. An dem Tag werden nicht nur Samen und Pflanzen getauscht, auch die Pilzsachverständige Melanie Schoppe ist da. Sie bestimmt vor Ort Pilzkörbe und stellt verschiedene regionale Pilze vor. Die Tauschbörse geht bis 14 Uhr.

Gedacht ist die Pilzexkursion nicht dafür, um ergiebige Sammelstellen zu verraten oder viele Pilze zu ernten, sondern die Arten kennen und zu lernen. „Die Pilzexkursion ist eine Möglichkeit um einen Zugang zum Pilzsammeln zu bekommen, Fragen an eine Expertin zu stellen und sicherer bei der Bestimmung von Pilzen zu werden“, sagte Sabine Fuchs, die Vorsitzende der IG Wiebachtal. Im September war die Dichte an Pilzen in den bergischen Wäldern zwar noch größer, aber auch Anfang Oktober kann die Ausbeute noch umfangreich sein. „Wenn man seine Aufmerksamkeit auf die Pilze richtet, fallen einem ganz neue Aspekte des Waldes auf. Auch der Geruch spielt eine große Rolle“, erklärte Melanie Schoppe. Nach der Pilzwanderung kamen alle Teilnehmer zusammen, um die gefundenen Pilze zu bestimmen, ihre Eigenschaften und Besonderheiten kennenzulernen.

Der Kahle Krempling war einer der giftigsten Pilze, der auf der Pilzexkursion gefunden wurde. Er kann, besonders langfristig konsumiert, zum Tod führen und ist an seinem großen Fruchtkörpern mit braunem Hut und einem filzigen, aber dann glatt werdenden Rand zu erkennen.

Bei der Bestimmung von Pilzen geht Melanie Schoppe mit allen Sinnen vor. Beliebte Speisepilze sind Pfifferlinge, die man auch in Radevormwald findet. „Man kann sie an ihrem Geruch wahrnehmen. Beide Pfifferlingsorten, die wir heute gefunden haben, sind essbar“, sagt sie. Gefunden wurden am Samstag auch der Blasssporrübling, der Holz zersetzt, sowie der gelbe Knollenblätterpilz, der ebenfalls giftig ist. „Dieser Pilz riecht nach Kartoffelkeim und ist in seinem Aussehen sehr variabel.“

Zu den essbaren Pilzen gehörten bei der Bestimmung einige Leistlinge, wie der Lungenseitling, der im Winter besonders an Buchen und Kastanien zu finden ist. „Der Lungenseitling ähnelt dem Austernseitling, den man im Supermarkt kaufen kann“, sagte Melanie Schoppe. Zusammen mit den Teilnehmern fand sie außerdem verschiedene Täublinge, Maronen und essbare Scheidenstreiflinge.