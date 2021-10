Schulen in Nettetal : Graffiti zum Thema Rassismus

Schulen in Nettetal

Der Mönchengladbacher Künstler Johannes Veit leitete die Realschüler beim Graffiti-Projekt an der Turnhalle an. Foto: Heribert Brinkmann

Kaldenkirchen Kunstprojekt an der Realschule Nettetal in Kaldenkirchen: Zwölf Mädchen und Jungen sprayen mit dem Mönchengladbacher Künstler Johannes Veit.

Es ist gerade eine Woche her, dass die Realschule den Titel „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ erhielt; da wird schon das erste Projekt zum Thema Rassismus umgesetzt. An zwei Tagen kam der Mönchengladbacher Künstler Johannes Veit nach Kaldenkirchen, um mit zwölf Schülern der Jahrgänge neun und zehn Graffiti auf eine Wand der Turnhalle zu sprayen.

Schulleiter Joachim Sczyrba ist sehr stolz auf das Projekt, vor allem aber auf die Mädchen und Jungen, die daran mitwirken und tolle Entwürfe gemacht hätten. Er legt Wert darauf, musische Talente auch in den oberen Klassen zu fördern. Die Realschule Nettetal bietet deshalb Kunst als Wahlpflichtfach an. Kunstlehrerin Simone Hoorens hat mit ihren Schülern im Unterricht das Thema vorbereitet.

Die linke Hälfte der Turnhallen-Wand wurde bereits in den Herbstferien 2020 mit Graffiti bestückt. Johannes Veit konnte ein Ferienprojekt in Breyell nicht umsetzen, weil die vorgesehene Fläche nicht zur Verfügung stand. Damals sprang die Realschule in Kaldenkirchen ein. Jetzt kommen die eigenen Schüler der Realschule zum Zuge. Möglich wurde das Projekt mit Zuschüssen der Stadt und des Fördervereins.