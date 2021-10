Stadtsportverband in Radevormwald : Sönke Eichner ist neuer Leiter des SSV

Sönke Eichner ist derzeit Erster Beigeordneter der Stadt Hilden und hat den Vorsitz des Stadtsportverbandes in Radevormwald übernommen. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Dr. Jörg Rieger hat den Vorsitz des Stadtsportverbandes nach 15 Jahren abgegeben. Sein Nachfolger, der in Radevormwald bereits für die Stadt tätig war und derzeit in Hilden arbeitet, wurde einstimmig gewählt.

Mit Sönke Eichner hat der Stadtsportverband (SSV) einen neuen Vorsitzenden. Der 50-Jährige wurde auf der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend einstimmig gewählt. Dr. Jörg Rieger hat den SSV, der gebündelt die Interessen der Sportvereine vertritt, in den vergangenen 15 Jahre geleitet. Gedankt haben ihm dafür nicht nur die Vereinsvorstände, sondern auch Bürgermeister Johannes Mans.

„Dr. Rieger hat die Interessen der Vereine gut vertreten und effektiv mit der Stadt und den Vertretern des Sports zusammengearbeitet. Sport hält nicht nur fit, sondern ermöglicht auch soziale Vernetzung“, sagte der Bürgermeister, der auch für die Zukunft die Unterstützung der Stadt bei der Stärkung des Sportes und der Vereine in Radevormwald zusichert.

Info Erweiterung des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ Zum Förderprogramm gibt es die Erweiterung „Moderne Sportstätten II 2022 – Outdoor“, die in Radevormwald für eine multifunktionale Bewegungsfläche auf dem Sportplatz Hermannstraße genutzt werden soll. Damit geht die Verwaltung auf einen Vorschlag der UWG-Fraktion ein, die für den Standort eine Bewegungsfläche, wie auf dem Sportplatz Brede, ins Gespräch gebracht hat. „Der Antrag für die Förderung muss bis Ende November 2021 beim Kreissportbund Oberberg eingereicht werden“, sagt Schulamtsleiter Jürgen Funke. Der Bauausschuss stimmte im September für den Förderantrag, um die multifunktionale Bewegungsfläche umsetzen zu können.

Mit Sönke Eichner hat der SSV einen Vorsitzenden gewählt, der nicht nur Radevormwald kennt, sondern als Diplom-Sportlehrer auch die nötigen fachlichen Kenntnisse mitbringt. Er ist derzeit Erster Beigeordneter der Stadt Hilden und dort unter anderem für Bereiche Sport und Kultur zuständig. Bei der Stadt Rade hat er jahrelang als Stadtsportlehrer gearbeitet sowie Berufserfahrung im organisierten Sport gesammelt. „Die Sportvereine können in Radevormwald als leistungsstarker Partner auftreten, und nicht nur als Bittsteller. Die Sportvereine sind stark aufgestellt, und das Engagement in der Stadt ist groß“, sagte der neue Vorsitzende. Er lobt auch die Entwicklung der Sportstätten in der Stadt auf der Höhe. „Die Stadt hat Förderkulisse genutzt, um zum Beispiel den Sportplatz auf der Brede zu modernisieren. Es gibt viele Ankerpunkte, auf die ich aufbauen kann und die ich weiterführen werde.“ Sönke Eichner will auch den Sport an Schulen fördern und lobt bereits bestehende Projekte, wie das Leichtathletik-Angebot am Theodor-Heuss-Gymnasium unter der Leitung von Wolfgang Killing.

Zweiter Vorsitzende des SSV bleibt Jörg Becker, Harald Angermaier ist weiterhin Geschäftsführer des Vereins. Die neue Vorsitzende der Sportjugend, Janina Schmidgen, war aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend, wurde auf der Versammlung aber in Abwesenheit vorgestellt. Gila Hüssing hat das Amt der Vorsitzenden der Sportjugend nach 22 Jahren und als Mitgründerin abgegeben. „Es war eine tolle Zeit, in der wir viel erreicht haben“, sagt sie. Die Sportjugend organisiert in Radevormwald unter anderem sportliche Kindergeburtstage in der Sporthalle Bredderstraße. „Wir haben vielen Kindern den Zugang zu Sport ermöglicht und das soll auch weiterhin gelingen“, sagte Jörg Becker. Die sportlichen Angebote in der Turnhalle Bredderstraße sollen auch bei der Planung der neuen Sporthalle berücksichtigt werden, die mit dem Bau des neuen Bildungshauses geplant wird.

Positiv geprägt wurde der Sport in Radevormwald in den vergangenen Monaten durch die Öffnung der städtischen Sporthallen in den Schulferien. „Das war eine tolle Reaktion von der Stadt, die hoffentlich anhält. In den Ferien Sport treiben zu können, wird von den Vereinen und allen Mitgliedern sehr gut angenommen“, meinte Axel Reichenberg, Vorsitzender des TSV.