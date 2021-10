Angebot des Oberbergischen Kreises : Netzwerk hilft beim Wiedereinstieg

Oberberg Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist Thema eines übergreifenden Projektes. Das Netzwerk will mit dem neuen Angebot Betroffene gezielt unterstützen.

„Netzwerk W“ ist eine Intiative des Landes NRW zum Aufbau regionaler Netzwerke zur Unterstützung der Berufsrückkehr. Gleichstellungs-, arbeitsmarkt- und bildungspolitische Akteure des Oberbergischen Kreises haben sich in diesem Netzwerk zusammengeschlossen. „Netzwerk W“ ist jetzt mit einem Infoportal im Internet vertreten: www.wf-obk.de/netzwerkw . Die Netzwerkpartnerinnen wollen durch sogenanntes Empowerment die (Wieder)erlangung und Stärkung von Fähigkeiten von Wiedereinsteigenden am Arbeitsmarkt stützen und fördern und die Sichtbarkeit von Frauen stärken – raus aus der reinen, meist immer noch unsichtbaren Carearbeit, rein in den Arbeitsmarkt.

„Die neue Normalität nach den Lockdowns des vergangenen Jahres zeigt immer mehr, welch starke gesellschaftliche und arbeitsmarktliche Auswirkungen die Coronakrise gerade für Frauen hatte und immer noch hat“, beschreibt es Dr. Dagmar Wirthmann aus ihrem Blickwinkel als Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt heraus. Die Übernahme unbezahlter Familienarbeit und Homeschooling habe oftmals zu einem Verschieben von schon gefassten Wiedereinstiegspläne in den Beruf geführt. Zudem seien Frauen häufig in Minijobs tätig, die aufgrund der Krise weggebrochen sind oder in Branchen angestellt, die von Kurzarbeit betroffen waren.“