Nach Ausbruch in Jüchen : Weitere Corona-Tests an Schule alle negativ

Die neuen Tests waren negativ. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Hochneukirch An der Gesamtschule in Hochneukirch sind keine weiteren Coronafälle aufgetreten. „Alle dort vorgenommen Schnelltests der Schüler waren negativ“, erklärte Kreissprecher Reinhold Jung am Freitag Mittag.

