Mobilität in Radevormwald : Weitere Ladepunkte für Elektroautos geplant

Auf dem Hohenfuhrstraße soll es eine zusätzliche Säule geben. Foto: l/Udo Teifel

Radevormwald In Radevormwald soll es in Zukunft eine zusätzliche Ladesäule auf dem Hohenfuhrplatz geben sowie erstmalig eine in der Hermannstraße.

Die Stadt Radevormwald wird 90.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ in Anspruch nehmen. Der Zuwendungsbescheid ist nun bei den Projektpartnern eingetroffen.