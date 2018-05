Radevormwald : Im Seniorenhaus wird "Bella Italia" gefeiert

Radevormwald Im Seniorenhaus an der Uelfestraße steht am Samstag, 30. Juni, 13 bis 17.30 Uhr, das Sommerfest unter dem Motto "Bella Italia" auf dem Programm. Alleinunterhalter DJ Charly will die Besucher den Tag über mit Musik begleiten - und als Höhepunkt konnten die Organisatoren ein italienisches Gesangs-Duo engagieren. Auch gibt es einen Weinstand mit typisch italienischen Weinen sowie einen Eismann, der ab 15 Uhr kommt. Außerdem wird es eine Ausstellung des Museums IG Bismarck auf dem Parkplatz des Seniorenhauses geben und ein Gewinnspiel: Dieses Jahr drehen die Gäste im wahren Sinne des Wortes am Rad und zwar am Glücksrad, und können dabei mit etwas Glück schöne Gewinne machen: Der erste Preis ist ein Reisegutschein für zwei Personen im Wert von 150 Euro pro Person, der zweite Preis ein prall gefüllter Geschenkkorb und der dritte Preis ein Restaurantgutschein.

Für die Gaumenfreuden sorgt das Küchenteam.

(s-g)