Radevormwald: Mit dem Klassenlehrer sind die einstigen Schüler längst per Du

Radevormwald Ihren Abschluss machten sie 1968. Nun traf sich die ehemalige Jungenklasse der Realschule für ein Wochenende in Rade wieder.

21 ehemalige Schüler und der Klassenlehrer Udo Teckemeyer der Abschluss-Jungenklasse 1968 in Radevormwald sahen sich wieder. In den vergangenen Jahren wurde alle fünf Jahre ein Treffen organisiert. Dabei steht nachmittags immer etwas Kulturelles auf dem Programm und abends ein gemeinsames Abendessen. Diesmal wurden das Museum für Asiatische Kunst in Sieplenbusch und das Zweiradmuseum in der Schlossmacher Galerie besucht.