Radevormwald: Löschteich auf Vordermann gebracht

Radevormwald Am Wochenende hatte die Löschgruppe Remlingrade viel zu tun. Das Wehr des Teiches wurde wieder instandgesetzt und 20 Kubikmeter Wasser umgegossen.

Das nennt man eine Generalüberholung: Die Mitglieder der Löschgruppe Remlingrade der Freiwilligen Feuerwehr in Radevormwald haben am Wochenende dafür gesorgt, dass in ihrer Ortschaft für den Ernstfall immer genug Löschwasser vorhanden ist. "Wir haben hier keine Hydranten", erklärte Gruppenleiter Marc Rittinghaus. "Daher sind wir auf das Wasser unseres Löschteiches angewiesen."